Durante il IX Convegno regionale della FenealUil Senese, la segretaria regionale dell'Uil ha affrontato il tema della crisi abitativa in Calabria, evidenziando le difficoltà crescenti nel settore e la questione delle Zone Economiche Speciali (ZES). Sono stati discussi i rischi di un divario sempre più marcato tra il Sud e altre aree del paese, con particolare attenzione alle conseguenze sociali ed economiche di queste situazioni.

Durante il IX Convegno regionale della FenealUil Senese, Mariaelena Sense, segretaria regionale Uil Calabria, ha tracciato un quadro delle criticità strutturali che affliggono la regione, toccando temi quali l’housing sociale, le zone economiche speciali, le infrastrutture ferroviarie e la gestione del dissesto idrogeologico. L’intervento ha messo in luce come le problematiche calabresi non siano più episodi isolati, ma elementi costitutivi di una fragilità sistemica che richiede risposte politiche concrete e non semplici interventi emergenziali. L’impatto dell’abitare sul futuro demografico calabrese. Il tema della casa si è rivelato centrale per comprendere le dinamiche migratorie dei giovani nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, crisi casa e ZES: il rischio di un Sud sempre più diviso

Rischio ZES: il piano del Governo che minaccia il SudLa politica economica nazionale sta delineando un nuovo perimetro che minaccia di ridisegnare i flussi di investimento nel Mezzogiorno.

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