Un senatore ha segnalato i ritardi nelle iniziative Zes Unica e Transizione 5.0 nel Sud Italia. Secondo quanto dichiarato, le procedure burocratiche rallentano gli investimenti e limitano l’accesso alla liquidità per le piccole e medie imprese della regione. La situazione è stata portata all’attenzione pubblica in un contesto di critiche sull’efficienza amministrativa che coinvolge le aree meridionali del paese.

? Cosa sapere Il senatore Turco denuncia i ritardi su Zes Unica e Transizione 5.0 nel Mezzogiorno.. L'inefficienza burocratica blocca gli investimenti e la liquidità delle piccole medie imprese meridionali.. Il senatore Turco denuncia il fallimento delle politiche industriali del Governo Meloni, segnalando come i ritardi su Zes Unica e Transizione 5.0 stiano mettendo in ginocchio le imprese, specialmente nel Mezzogiorno. Tra i vicoli dove il commercio si tramanda di padre in figlio e nelle officine che battono il ritmo dell’economia reale, l’aria si fa pesante. Non è la pioggia di aprile a creare malumore, ma l’incertezza che blocca i progetti di chi lavora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Zes Unica e Transizione 5.0: il Sud soffre per i ritardi

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