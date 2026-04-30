Fiere | ZeroEmission 2026 confronto imprese-ricerca-istituzioni

Nella settimana dedicata alla sostenibilità si sono incontrate aziende, enti di ricerca e istituzioni per discutere di edilizia, energie rinnovabili e cooperazione internazionale. L’evento ha visto confronti e incontri volti a promuovere obiettivi legati all’Agenda 2030, con l’intento di favorire iniziative che coinvolgano persone, ambiente e sviluppo economico. La manifestazione si è svolta in un clima di collaborazione tra diversi attori del settore.

(Adnkronos) – Una vera e propria 'settimana della sostenibilità', in cui edilizia, energie rinnovabili e cooperazione internazionale si incontrano per dare impulso agli obiettivi dell’Agenda 2030 e costruire un futuro fondato su persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Dal 14 al 17 maggio, a Fiera Roma, torna ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum, che per questa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Pozzuoli, confronto su imprese e lavoro: focus sulla Legge di Bilancio 2026 tra istituzioni, sindaci e professionisti Taranto, transizione energetica e sviluppo: istituzioni e imprese a confrontoTarantini Time QuotidianoSi è svolto a Taranto l’evento “Transizione Giusta: Innovazione collettiva per il futuro del Territorio”, promosso da ELIS... Contenuti di approfondimento Roma, ZeroEmission 2026 dal 14 al 17 maggio: al centro la transizioneQuattro giorni dedicati a transizione energetica, innovazione e sostenibilità: a ZeroEmission 2026 a confronto imprese, ricerca e istituzioni ... ecodallecitta.it ZeroEmission 2026, a Roma la settimana della sostenibilità tra energia, edilizia e innovazioneDal 14 al 17 maggio, a Fiera Roma, torna ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum, il punto di incontro per chi lavora sulla transizione energetica. msn.com