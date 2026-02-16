MET Group inaugura il secondo parco agrivoltaico in Italia

MET Group ha aperto il suo secondo parco agrivoltaico in Italia, questa volta a Caltignaga, in provincia di Novara. L’impianto, che si estende su diverse decine di ettari, combina pannelli solari e terreni coltivabili. Il progetto mira a produrre energia pulita e sostenibile, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 nella regione. La struttura è stata realizzata con tecnologie all'avanguardia e coinvolge direttamente gli agricoltori locali.

MET Group Raddoppia nel Solare Italiano: Inaugurato il Secondo Parco Agrivoltaico a Caltignaga. Un nuovo tassello per la transizione energetica italiana è stato posto a Caltignaga, in provincia di Novara, con l'inaugurazione del secondo parco agrivoltaico di MET Group. L'impianto, operativo dal 16 febbraio 2026, produrrà energia sufficiente per alimentare circa 6.000 famiglie, consolidando l'impegno dell'azienda nel settore delle energie in Italia e segnando un passo avanti verso un sistema energetico più sostenibile. Un Investimento Strategico nel Novarese. MET Group, società energetica europea con sede in Svizzera, ha scelto il territorio novarese per espandere la propria presenza nel mercato italiano delle energie.