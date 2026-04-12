Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua

Mosca e Kiev si scambiano accuse riguardo alle violazioni della tregua durante la Pasqua ortodossa. L'esercito ucraino ha affermato che l'esercito russo avrebbe infranto l'accordo in due occasioni. Le tensioni tra i due paesi si sono riacutizzate, con entrambe le parti che negano le accuse e sostengono di rispettare gli accordi di cessate il fuoco. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità coinvolte.

Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua per la Pasqua ortodossa. L'esercito ucraino ha dichiarato che la Russia ha violato la tregua 2.299 volte da quando è entrata in vigore. Per il ministero della difesa russo sono state registrate complessivamente 1.971 violazioni del cessate il fuoco da parte di unità delle forze armate ucraine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua Il vertice di pace a Ginevra è già un flop: Mosca e Kiev si accusano a vicenda di sabotare i negoziatiInizia oggi a Ginevra, in Svizzera, e si concluderà domani l’atteso vertice di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Scatta la tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, ma Mosca accusa Kiev: «Violato subito il cessate il fuoco»Il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa tra Ucraina e Russia, annunciato giovedì 9 aprile dal presidente Vladimir Putin e accettato da Volodymyr...