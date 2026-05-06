Zeekr X | ecco l’abitacolo del nuovo SUV elettrico svedese

Il nuovo Zeekr X presenta un abitacolo che combina funzionalità e stile, con un design ispirato alle linee minimaliste svedesi. Il SUV elettrico si propone come alternativa ai marchi europei di fascia alta, offrendo un interno curato nei dettagli e tecnologie avanzate. La versione con accelerazione da 0 a 100 kmh in 3,8 secondi ha un prezzo che si attesta su cifre competitive rispetto ad altri veicoli del segmento.

?? Cosa scoprirai Come può un design svedese sfidare i marchi premium europei? Quanto costa la versione con accelerazione in 3,8 secondi? Perché l'assenza di tasti fisici potrebbe cambiare la guida quotidiana? Cosa nasconde la piattaforma tecnica condivisa con Volvo e Smart??? In Breve Versione Privilege AWD raggiunge i 100 kmh in 3,8 secondi con batteria da 69 kWh. Prezzi variano tra 39.100 euro per Core e 49.100 euro per Privilege AWD. Bagagliaio offre capacità da 370 a 1.100 litri con se .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zeekr X: ecco l’abitacolo del nuovo SUV elettrico svedese Notizie correlate Zeekr arriva in Italia: il nuovo premium elettrico cinese (con design svedese) apre gli ordiniZeekr annuncia l’arrivo nel mercato italiano attraverso il distributore ufficiale Jameel Motors Italia, realtà specializzata in soluzioni di mobilità... Volvo EX60 il SUV elettrico svedeseVolvo mette sull'asfalto la nuova EX60, il SUV di medie dimensioni che mixa l'eleganza ad uno stile minimal, ma super rifinito. Contenuti di approfondimento Si parla di: Zeekr X, gli interni del nuovo SUV cinese premium. Zeekr X, gli interni del nuovo SUV cinese premiumIl nuovo SUV cinese da meno di 40.000 euro ha un abitacolo molto curato e punta tanto sulla tecnologia ... msn.com Zeekr X, svelati gli interni del nuovo SUV progettato in SveziaZeekr è un marchio di automobili di proprietà di Geely Automobile Holdings. L’interpretazione del comfort del SUV X è sorprendente ... msn.com