Zeekr arriva in Italia | il nuovo premium elettrico cinese con design svedese apre gli ordini

Zeekr, marchio cinese di auto elettriche di fascia alta, entra ufficialmente in Italia. La società ha scelto Jameel Motors Italia come distributore ufficiale, una realtà nota per la sua esperienza nel settore e per aver collaborato con grandi marchi internazionali. La prima vettura disponibile nel nostro Paese combina un design svedese raffinato con tecnologie all’avanguardia. Gli ordini sono aperti e i clienti possono già prenotare il loro modello, che promette di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche di alta gamma.

