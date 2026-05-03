Prima della partita tra Juventus e Verona, il centrocampista ha rilasciato dichiarazioni a Dazn in cui ha sottolineato l’importanza dei punti in palio per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Ha aggiunto che un gruppo compatto rappresenta la base per costruire grandi risultati. Le sue parole sono state pronunciate poco prima del fischio d'inizio del match, durante un’intervista ai microfoni della piattaforma streaming.

di Francesco Spagnolo Locatelli poco prima di Juve Verona ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nel dettaglio una partita che non deve essere sottovalutata. A pochi minuti dalla sfida fra Juve e Verona, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. VERONA – « Non bisogna mai pensare che loro sono retrocessi. Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo pensare a noi perché sono punti fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo ». GRUPPO COMPATTO – « Deve essere la base per costruire grandi cose. Siamo un gruppo di bravi ragazzi ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MODRIC – « Gli ho scritto in settimana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli a Dazn: «Oggi sono in palio punti fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo. Gruppo compatto? Deve essere la base per costruire grandi cose»

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