L'ente ha registrato un utile netto positivo nel suo ultimo esercizio e i servizi offerti sono cresciuti del 12 per cento rispetto all'anno precedente. Durante la presentazione dei risultati, sono stati illustrati i fattori che hanno contribuito all’aumento dei ricavi dei servizi e le ragioni per cui, nonostante l’utile, si è verificato un incremento della spesa per il personale. Questi dati riflettono un andamento in crescita e alcune scelte strategiche adottate dall’ente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'ente a far crescere i ricavi dei servizi?. Perché la spesa per il personale è aumentata nonostante l'utile?. Quali strategie hanno permesso di ridurre drasticamente gli oneri finanziari?. Come influisce questa rete formativa sul lavoro nelle valli bresciane?.? In Breve Spesa per 314 dipendenti salita a 12,24 milioni di euro per rinnovo contrattuale.. Oneri finanziari ridotti a 70.298 euro rispetto ai 174.761 euro del 2024.. Oltre 7.000 utenti tra lavoratori e imprese utilizzano i servizi formativi.. Peli e Fontana puntano su welfare aziendale e innovazione tecnologica per il territorio.. Il Centro formativo provinciale G.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zanardelli: utile netto positivo e servizi in crescita del 12%

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