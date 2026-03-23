Nel 2025 Iren registra un Ebitda che sale di +6% e utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8%.Il margine operativo lordo (Ebitda)- informa Iren in una nota sui conti - ha mostrato un incremento, attestandosi a 1.353 milioni di euro (+6%), l’Utile netto ha raggiunto i 301 milioni di euro (+12%) e gli investimenti tecnici sono cresciuti del +12%, arrivando a 925 milioni di euro. Le performance positive sono state trainate dalla crescita organica, dal consolidamento anticipato di Egea e dall’esecuzione del piano di sinergie in linea con le attese. Prospettive positive per il 2026 sostenute... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iren: nel 2025 utile netto a 301 mln (+12%), dividendo in crescita dell'8%

Articoli correlati

Leggi anche: Iren, in 2025 margine operativo lordo + 6% e utile netto gruppo +11,9%: proposto dividendo di 13,8 centesimi

Banca Generali: Utile netto in crescita al 3,4% nel 2025 e dividendo in aumento a 2,9 euro per azione.Banca Generali chiude il 2025 con un utile netto di 445,8 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti, e propone un dividendo 2026 di...

Contenuti utili per approfondire Iren nel 2025 utile netto a 301 mln 12...

Temi più discussi: Dal Fabbro: Iren cresce con disciplina industriale e sostenibilità, il 2025 conferma la solidità del nostro modello; San Giovanni Valdarno, Tariffa Corrispettiva Puntuale: istruzioni per l'uso; Bolletta dell’acqua, per Piacenza nel 2025 spesa media di 608 euro (+9,5%); CLESSIDRA FACTORING (GRUPPO CLESSIDRA): NEL 2025 L’UTILE NETTO SUPERA I 7 MILIONI DI EURO (+77% A/A).

Iren, ebitda in crescita a 1,35 miliardi e utile a 301 milioni. Il dividendo sale dell’8%Ricavi a 6,6 miliardi e investimenti per 1,4 miliardi. Rafforzato il peso delle attività regolate, che valgono il 74% dell’ebitda. E la cedola balza a 13,86 centesimi. Per il 2026 attesa ulteriore cre ... milanofinanza.it

Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025Tutti i risultati economico-finanziari in crescita: Ebitda +6% e Utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8% ... msn.com

Iren, utile netto 2025 a 301 milioni (+12%), +8% dividendi. In crescita del 6% il margine operativo lordo e del 12% gli investimenti #ANSA x.com

Iren per la Giornata Mondiale dell’Acqua a Piacenza: grande partecipazione in via Radini Tedeschi facebook