Un rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti ha commentato le possibilità dell’Italia di qualificarsi al prossimo Mondiale, definendo la partita ancora aperta e spiegando i motivi. Nel corso dell’intervista, ha anche ricordato un suo passato da tifoso, quando frequentava la Curva Nord a San Siro da ragazzo. Inoltre, ha espresso dubbi sul regolamento della Fifa, sottolineando le difficoltà di fidarsi delle decisioni prese dagli iraniani.

Personaggio tanto potente quanto discusso, Paolo Zampolli è l’uomo di Trump che sta facendo pressioni su Gianni Infantino perché l’Italia prenda il posto dell’Iran nel Mondiale che si terrà nel giugno prossimo tra Stati Uniti, Canada e Messico. Zampolli, lei è il rappresentante speciale Usa per le partnership globali e lo sport. Come lavora? “Ho due capi: Donald Trump e Marco Rubio. L’idea legata allo sport è stata del segretario di Stato, perché l’amministrazione Trump è basata su business, business e business. Lo sport è una chiave globale per aprire tante porte”. Lei ha provato anche a (ri)aprire le porte del Mondiale di calcio all’Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zampolli: "Italia al Mondiale, partita aperta: vi spiego perché. Da ragazzo andavo in Curva Nord a San Siro"

Notizie correlate

Leggi anche: Spinazzola lancia l’allarme: “La partita più brutta da quando sono al Napoli, vi spiego perché”

D’Aversa a Dazn: «Non ho la bacchetta magica, vi spiego il perché del cambio modulo. Giocare a San Siro per il Torino è la normalità ma…»Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Zampolli: Italia al Mondiale, partita aperta: vi spiego perché. Da ragazzo andavo in Curva Nord a San Siro; Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump: Italia ai Mondiali? Più del 50% delle possibilità, parlerò con Infantino a Miami.

Italia al Mondiale al posto dell'Iran? Zampolli rincara la dose: Più del 50% di possibilitàNei giorni scorsi Paolo Zampolli aveva dichiarato al Financial Times che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe richiesto alla Fifa di escludere. tuttomercatoweb.com

Per grazia trumpiana. Paolo Zampolli alla Fifa: L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran. No da Teheran e da RomaSecondo quanto riportato dal Financial Times, il piano è uno sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Meloni dopo gli attacchi ... huffingtonpost.it

Clima infuocato a Pescara: la Curva Nord mette nel mirino Insigne dopo il caos rigore a Padova. - facebook.com facebook

Durissimo messaggio dalla Curva Nord: "È ora che vi si dica… siete la peggior proprietà della nostra vita! Friedkin out!" #RomaFiorentina #asroma x.com