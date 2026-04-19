Spinazzola lancia l’allarme | La partita più brutta da quando sono al Napoli vi spiego perché

Dopo la partita tra Napoli e Lazio, il terzino del Napoli ha espresso un giudizio severo sulla sua prestazione e su quella della squadra. Al termine dell'incontro, ha commentato a Radio CRC che si è trattata della partita più deludente da quando veste questa maglia. Ha sottolineato come siano mancate energia e concentrazione, senza nascondere la propria delusione per l'andamento della gara.

Leonardo Spinazzola ha parlato a Radio CRC al termine di Napoli-Lazio. Il terzino azzurro ha valutato in modo molto critico la prestazione azzurra, non nascondendo come sia mancata energia e concentrazione, definendola come la peggiore partita da quando è al Napoli. Spinazzola netto: “La partita più brutta da quando sono al Napoli”. Nella sua intervista a Radio CRC, Spinazzola ha analizzato così la prestazione del Napoli: “Contro la Lazio non ha funzionato niente. È brutto dirlo, ma eravamo senza energie e concentrazione: questo poi ti porta ad arrivare sempre dopo, sbagliare scelte con la palla, gestire male la pressione. È stata la partita più brutta da quando sono al Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Spinazzola lancia l’allarme: “La partita più brutta da quando sono al Napoli, vi spiego perché” Notizie correlate Palmeri ci crede: «Il Napoli può firmare la rimonta scudetto più clamorosa della storia. Vi spiego perché…»di Redazione Inter News 24Palmeri, l’analisi su Sportitalia: «Calendario e rientri favoriscono Conte, l’Inter deve preoccuparsi» L’opinionista... Napoli, parla il nutrizionista Rufolo: “Vi spiego i segreti, una partita si prepara soprattutto da questo!”Il nutrizionista del Napoli Marco Rufolo ha parlato in esclusiva a Radio CRC dei segreti della nutrizione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Milan su Leonardo Spinazzola? Moretto rivela cosa c'è di vero sull'interesse dei Rossoneri; Abbiamo perso la voglia di lottare: crisi Milan, Rabiot lancia l'allarme.