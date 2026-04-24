Italia ripescata ai Mondiali Zampolli insiste nonostante il ‘no’ di Trump | Sono convito si possa sognare la partecipazione
L’Italia potrebbe tornare a partecipare ai Mondiali 2026 attraverso un ripescaggio in caso di esclusione dell’Iran, una possibilità che continua a suscitare discussioni. Nonostante un rifiuto da parte di un ex presidente degli Stati Uniti, un rappresentante italiano insiste sulla possibilità di sognare una qualificazione. La questione rimane aperta e ancora tutta da definire, con varie voci che si confrontano sul tema.
La possibilità di vedere l’Italia ai Mondiali 2026, grazie a un eventuale ripescaggio legato alla possibile esclusione dell’Iran, continua dunque a far discutere. A rilanciare il tema è stato Paolo Zampolli che durante un’altra intervista ha insistito sul possibile ripescaggio: "Incrocio le dita com.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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