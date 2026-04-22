Un rappresentante della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, ha avanzato una richiesta formale di sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali di calcio. La proposta è stata comunicata al presidente della Fifa durante un incontro. Non ci sono altri dettagli sul contenuto della richiesta o sulle motivazioni ufficiali alla base della proposta.

Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi Mondiali in programma a giugno in Messico, Stati Uniti e Canada, dando vita a un`importante operazione di diplomazia sportiva statunitense che coinvolge un alleato rinnegato e un nemico giurato, come riportato dal Financial Times. La proposta dell'inviato di Trump L'inviato speciale americano Paolo Zampolli ha proposto lo scambio al presidente della Fifa Gianni Infantino e a Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo. Zampolli ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dall'Italia nella storia della competizione giustificano l'assegnazione del posto, secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»

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