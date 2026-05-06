In seguito alle recenti decisioni, il presidente della FIFA ha convocato un incontro a Zurigo con rappresentanti iraniani, mentre alcune figure coinvolte nel procedimento insistono sulla possibilità di un ripescaggio per l’Italia ai Mondiali. La situazione rimane incerta, con alcune fonti che continuano a considerare aperta la questione, anche se ufficialmente le possibilità sembrano ridotte. La discussione è ancora aperta e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Gianni Infantino nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la porta alla possibilità di vedere l’Italia ai Mondiali e ancora oggi la possibilità rimane remotissima, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni. E Zampolli insiste ancora: “La partita è aperta. L’Italia avrebbe i requisiti per esserci”. Secondo quanto rivelato dall’Associated Press, infatti, il presidente della Fifa ha indetto un vertice a Zurigo con la Federazione iraniana per fare il punto della situazione, capirne definitivamente la volontà e mettere la parola fine – in un senso o nell’altro – a un argomento che nelle ultime settimane è sempre più d’attualità....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ripescaggio Italia ai Mondiali: Infantino convoca un vertice a Zurigo con l’Iran. Zampolli insiste: “Partita aperta”

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