È stato annunciato uno sconto del 52% su Yakuza 0 Director’s Cut per PC, disponibile da oggi. L’offerta riguarda la versione digitale del gioco, che include miglioramenti grafici rispetto alla versione originale. La promozione si applica soltanto alla piattaforma di distribuzione digitale, offrendo un’opportunità di risparmio ai nuovi acquirenti. Al momento, non sono state comunicate promozioni simili su altre piattaforme o versioni del gioco.

? Cosa scoprirai Come influisce questo sconto sulla longevità di un classico come Yakuza 0?. Quali altre piattaforme offrono opportunità simili per il risparmio tecnologico?. Perché la gestione dei tempi di rilascio è stata così strategica?. Dove si possono trovare altri prodotti ricondizionati con garanzia inclusa?.? In Breve Sconto del 52% disponibile su Instant Gaming per la versione PC.. Titolo lanciato su Switch 2 a giugno e su PC l'8 dicembre.. eBay offre prodotti ricondizionati con reso gratuito entro 30 giorni.. Disney+ su Loaded propone due mesi di risparmio sugli abbonamenti.. Il titolo Yakuza 0 Director’s Cut per PC raggiunge un ribasso del 52% su Instant Gaming, offrendo una possibilità di acquisto a meno della metà del prezzo originale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yakuza 0 Director’s Cut su PC: arriva un ribasso del 52%

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