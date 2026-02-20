Death Stranding 2 arriva finalmente su PC | il preordine scontato su Instant Gaming che non ti devi perdere

Death Stranding 2 di Hideo Kojima arriva finalmente sui PC. Dopo il successo su console, il gioco sarà disponibile su Steam dal 19 marzo 2026. Chi vuole giocare subito può preordinarlo su Instant Gaming a un prezzo scontato. Il titolo introduce nuove ambientazioni e personaggi, attirando l’attenzione dei fan di lunga data e dei nuovi giocatori. La versione per PC offre miglioramenti grafici e funzionalità esclusive. La data di uscita si avvicina, e molti sono pronti a scoprire cosa riserva questa nuova avventura.

Dopo l'uscita su console, l'attesissimo nuovo capitolo firmato da Hideo Kojima si prepara finalmente a conquistare anche i giocatori PC: Death Stranding 2: On the Beach sarà infatti disponibile su Steam dal 19 marzo 2026 e può già essere preordinato a prezzo scontato su Instant Gaming. Si tratta di un'occasione interessante per chi vuole assicurarsi il titolo risparmiando e sfruttare al massimo le potenzialità tecniche della piattaforma PC. La nuova avventura promette un'evoluzione significativa del gameplay e una storia ancora più ambiziosa. E grazie alla politica di rimborso della differenza, il preordine è ancora più tutelato.