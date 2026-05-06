Il XXVII Convegno nazionale della CEI in Calabria trasforma una celebre immagine evangelica in un programma operativo per la sanità del futuro. Dieci sessioni per ricucire il rapporto tra comunità, cure e istituzioni. In un’epoca segnata da una crescente frammentazione sociale e da sistemi sanitari spesso messi a dura prova da carenze strutturali e solitudini esistenziali, la Chiesa italiana lancia un segnale forte dalla Calabria. Il titolo scelto dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute per il suo XXVII Convegno nazionale — “Scoperchiarono il tetto” — non è solo un richiamo biblico, ma un imperativo metodologico: rompere le barriere dell’impossibile per rimettere l’uomo, nella sua interezza fisica e spirituale, al centro del villaggio.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - XXVII Convegno CEI – “Scoperchiarono il tetto”: un progetto per ricucire cura, comunità e istituzioni

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