Il vicepresidente della Cei salta il convegno di Magistratura democratica e si fa partigiano

Il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, non ha partecipato al convegno di Magistratura democratica che si svolgeva ieri. La sua assenza ha attirato l’attenzione, dato che era previsto il suo intervento. La partecipazione o meno di rappresentanti di rilievo ecclesiastico a eventi di natura giudiziaria è spesso oggetto di discussione. Savino ha scelto di non essere presente all’incontro.

“Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro dei nostri figli", dice mons. Francesco Savino. Ohibò “Molte voci per il No”, ma con una platea semivuota. Il flop di Magistratura democratica Il vicepresidente della Cei, mons. Francesco Savino, era atteso ieri al convegno di Magistratura democratica. Avrebbe dovuto intervenire nel panel “L’insofferenza per lo stato di diritto e il nuovo volto del capo”. Invece, poche ore prima dell'evento, ha declinato. Le motivazioni le ha scritte in un lungo comunicato pubblicato sul sito della sua diocesi, Cassano all’Jonio. “La mia annunciata partecipazione a un’iniziativa promossa da Magistratura democratica – scrive – ha dato luogo a letture e interpretazioni polarizzate, rischiando di spostare l’attenzione dai contenuti a dinamiche di contrapposizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il vicepresidente della Cei salta il convegno di Magistratura democratica e si fa partigiano Articoli correlati Il vicepresidente Cei invitato al congresso di Magistratura democraticaA scendere in campo, lo scorso 26 gennaio, era stato in prima persona il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, con il suo appello a... Leggi anche: Magistratura democratica fugge dal confronto televisivo da Vespa. Salta il “duello” della Albano con la pm del sì Tutto quello che riguarda Il vicepresidente della Cei salta il... Temi più discussi: Il vicepresidente Cei, Savino: referendum, perché non vado al convegno di Magistratura democratica; Savino, vicepresidente Cei a Md: io spinto a rinunciare dal frastuono, ma giudici restino autonomi; Monsignor Savino non parteciperà al congresso di Magistratura democratica; Savino (Cei): 'Le toghe indipendenti sono una tutela'. Referendum, il vicepresidente della Cei Savino rinuncia al congresso Md: confronto torni sobrioUna sedia vuota. Lasciata apposta sul palco di Magistratura democratica. A simboleggiare la mancata partecipazione di un vicepresidente della Cei, Francesco Savino, che è schierato al fianco dell’ind ... repubblica.it Il vicepresidente della Cei salta il convegno di Magistratura democratica e si fa partigianoProteggere la Costituzione per proteggere il futuro dei nostri figli, dice mons. Francesco Savino. Ohibò ... ilfoglio.it Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #13marzo #MedioOriente #Cei #Preghiera #Pace #PapaLeoneXIV #Iran #IranIsraelWar #Teheran #Erbil #Iraq #Trump #Khamenei #Mattarella #Difesa #Zelensky #Macron #Russia #Zaporizhzhia #BrunoContrada #Sonno - facebook.com facebook Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #13marzo #MedioOriente #Cei #Preghiera #Pace #PapaLeoneXIV #Iran #IranIsraelWar #Teheran #Erbil #Iraq #Trump #Khamenei #Mattarella #Difesa #Zelensky #Macron #Russia #Zaporizhzhia #BrunoContrada #Sonno x.com