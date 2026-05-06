XRP | scendono le riserve su Binance si sposta il flusso verso i wallet

Le riserve di XRP detenute su Binance stanno diminuendo rapidamente, con un conseguente spostamento di fondi verso i wallet degli utenti. Questa diminuzione si verifica in un periodo di attenzione crescente verso le criptovalute e le normative di settore. Al momento non ci sono commenti ufficiali sulle motivazioni di questo movimento. Si attendono ulteriori sviluppi riguardo l'impatto del CLARITY Act sulla liquidità degli investitori istituzionali nel mercato delle criptovalute.

? Cosa scoprirai Perché le riserve di XRP su Binance stanno diminuendo così velocemente?. Come influirà il CLARITY Act sulla liquidità degli investitori istituzionali?. Chi sta spostando massicciamente i token verso i wallet privati?. Quanto potrà reggere il prezzo prima di un possibile supply squeeze?.? In Breve Riserve Binance scese a 2,75 miliardi di token rispetto ai 3,05 miliardi di metà 2025.. Flussi ETF Spot XRP hanno registrato ingressi netti di 81,59 milioni di dollari ad aprile.. Il Digital Asset Market Clarity Act potrebbe classificare XRP come commodity a livello federale.. Prezzo XRP toccò 1,25 dollari all'inizio del 2026 dopo il picco di 3,65 dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP: scendono le riserve su Binance, si sposta il flusso verso i wallet Notizie correlate Leggi anche: XRP: i prelievi su Binance crollano del 99%, allarme stasi totale Meteo, il maltempo si sposta verso il Sud. Ecco le previsioni per oggi martedì 14 aprileCondizioni meteo instabili nella giornata odierna sull'Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e zone interne del Centro.