Meteo il maltempo si sposta verso il Sud Ecco le previsioni per oggi martedì 14 aprile

Nella giornata di martedì 14 aprile, le condizioni meteorologiche sull'Italia sono caratterizzate da instabilità con piogge e temporali distribuiti principalmente nelle aree del Nord-Est e nelle zone interne del Centro. Il maltempo si sta spostando verso il Sud, portando precipitazioni nella regione meridionale e nelle isole. Le previsioni indicano che le condizioni continueranno a essere variabili nel corso della giornata.

Condizioni meteo instabili nella giornata odierna sull'Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e zone interne del Centro. Domani, mercoledì, invece avremo un graduale spostamento dell’instabilità verso il Sud mentre al Nord le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Temperature che si mantengono al di sopra delle medie di qualche grado e non sono attese particolari variazioni nei prossimi giorni. Nella seconda metà della settimana è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico verso l’Europa occidentale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il terzo weekend di aprile confermano per il momento stabilità prevalente.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, il maltempo si sposta verso il Sud. Ecco le previsioni per oggi martedì 14 aprile Meteo, le previsioni in Campania per martedì 14 aprile 2026Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 14 aprile 2026. Meteo | Previsioni per martedì 14 aprileA Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni - facebook.com facebook Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. meteo.ansa.it x.com