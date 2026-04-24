XRP | i prelievi su Binance crollano del 99% allarme stasi totale
Negli ultimi giorni, i prelievi di XRP su Binance sono diminuiti drasticamente, passando da circa 8.000 a sole 12 transazioni secondo gli ultimi dati disponibili. Questa riduzione significativa ha attirato l’attenzione, considerando anche il calo del 99% nelle transazioni di prelievo. La situazione evidenzia una fase di sospensione o rallentamento nelle operazioni di trasferimento di XRP sulla piattaforma di scambio.
? Cosa sapere I prelievi di XRP su Binance crollano da 8.000 a 12 transazioni nell'ultimo rilevamento.. La stasi dei movimenti verso i wallet privati segnala una compressione del prezzo a 1,43 dollari.. Le transazioni di prelievo di XRP su Binance sono crollate da oltre 8.000 a circa 12 nell’ultimo rilevamento, segnando una contrazione del 99% che interrompe bruscamente l’attività di spostamento verso i portafogli privati. Il mercato si trova in una fase di sospensione critica. Mentre il prezzo si stabilizza in un range ristretto tra 1,38 e 1,45 dollari, i dati on-chain mostrano una paralisi quasi totale dei movimenti verso la self-custody....🔗 Leggi su Ameve.eu
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