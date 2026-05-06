Xbox taglia Copilot | stop all’IA su console e rallento sul mobile

Microsoft ha annunciato di aver interrotto lo sviluppo e la distribuzione dell'intelligenza artificiale Copilot sulle console Xbox, mentre ha deciso di rallentare l’integrazione di questa tecnologia sui dispositivi mobili. La società ha comunicato che non continuerà a supportare questa funzione sulle sue piattaforme di gioco e ha indicato che i prezzi dell’abbonamento Game Pass rimarranno invariati. La decisione si applica alle funzionalità di IA integrate nei prodotti e servizi dell’azienda.

?? Cosa scoprirai Perché Microsoft ha deciso di abbandonare l'IA sulle console Xbox? Come cambieranno i prezzi dell'abbonamento Game Pass dopo questa svolta? Chi è la nuova responsabile che sta cambiando la strategia Xbox? Quali funzioni spariranno dai dispositivi mobile per concentrarsi sulla next-gen??? In Breve Asha Sharma sostituisce la precedente guida di Phil Spencer per correggere la strategia. Copilot non riesce a competere con algoritmi come ChatGPT, Gemini o Claude. La nuova g .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xbox taglia Copilot: stop all’IA su console e rallento sul mobile Notizie correlate Gaming Copilot arriverà su Xbox Series nel 2026Microsoft ha confermato che Gaming Copilot, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale dedicato ai videogiochi, arriverà sulle console... Xbox Cloud Gaming, Microsoft ha aumentato la risoluzione dello streaming su consoleMicrosoft alza l’asticella della qualità per il gioco in streaming: Xbox Cloud Gaming su console ora raggiunge fino a 1440p con un bitrate più...