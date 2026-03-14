Gaming Copilot arriverà su Xbox Series nel 2026

Microsoft ha annunciato che Gaming Copilot, l’assistente alimentato dall’intelligenza artificiale progettato per i videogiochi, sarà disponibile sulle console Xbox Series X e Xbox Series S nel 2026. La conferma è arrivata attraverso comunicati ufficiali e rappresenta un passo importante nel settore dei videogiochi. La data di lancio è fissata per il prossimo anno.

Microsoft ha confermato che Gaming Copilot, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale dedicato ai videogiochi, arriverà sulle console Xbox Series X e Xbox Series S nel corso del 2026. Dopo una lunga fase di test su PC e dispositivi mobile, la funzione è pronta a espandersi anche sulle piattaforme console. L’annuncio è arrivato durante un panel alla Game Developers Conference, dove Sonali Yadav ha condiviso i piani dell’azienda. “Sono entusiasta di annunciare che entro la fine dell’anno porteremo Gaming Copilot sulle console di attuale generazione e continueremo a integrarlo in sempre più servizi utilizzati dai giocatori”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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