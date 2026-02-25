Xbox Cloud Gaming Microsoft ha aumentato la risoluzione dello streaming su console

Microsoft ha aggiornato la qualità di Xbox Cloud Gaming su console, migliorando la risoluzione fino a 1440p e aumentando il bitrate. Grazie a queste modifiche, la visualizzazione diventa più dettagliata e l’esperienza di gioco più reattiva, offrendo agli utenti immagini più nitide e tempi di risposta più rapidi durante le sessioni di streaming.

Microsoft alza l'asticella della qualità per il gioco in streaming: Xbox Cloud Gaming su console ora raggiunge fino a 1440p con un bitrate più elevato, offrendo immagini più nitide e una maggiore reattività nei comandi. L'aggiornamento, incluso nel pacchetto di febbraio, riguarda gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e porta le console Xbox allo stesso livello qualitativo già disponibile su PC. Con l'uscita definitiva dalla fase beta, il cloud gaming di Microsoft entra in una nuova fase, più matura e integrata nell'ecosistema Xbox. Non si tratta solo di risoluzione: l'aggiornamento introduce anche nuove funzioni su PC, handheld e web, ampliando ulteriormente le possibilità per i giocatori.