WWF Forlì-Cesena | nuove strategie per la crisi climatica a Forlì

Il WWF Forlì-Cesena ha annunciato l’avvio di nuove strategie volte ad affrontare la crisi climatica nella zona. Queste iniziative si concentrano sulla tutela delle oasi locali e sull’attuazione di progetti concreti nel territorio romagnolo. L’associazione ha già ottenuto risultati specifici attraverso interventi di conservazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di proteggere le aree naturali più vulnerabili. Le strategie sono state presentate in un incontro pubblico che ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove strategie la tutela delle oasi locali?. Quali risultati concreti ha ottenuto l'associazione nel territorio romagnolo?. Chi prenderà le redini del WWF Forlì-Cesena dopo il rinnovo?. Dove verranno avviati i nuovi progetti educativi per il 2026?.? In Breve Assemblea sabato prossimo ore 10 presso la sala Campostrino di Forlì. Collaborazione attiva con l'Oasi Gregorina di Castrocaro per la tutela biodiversità. Piantumazione fiori selvatici in via Monte San Michele per proteggere impollinatori. Percorsi didattici sulla fauna presso la Casa della Legalità per le scuole. Sabato prossimo alle ore 10, la sala Campostrino di Forlì ospiterà l’assemblea ordinaria dei soci del Wwf Forlì-Cesena per definire le nuove strategie ambientali contro la crisi climatica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WWF Forlì-Cesena: nuove strategie per la crisi climatica a Forlì Notizie correlate Dalle oasi alle scuole: il Wwf Forlì-Cesena presenta il bilancio sociale in assemblea e traccia la rotta del 2026Sabato, alle 10, le porte della sala Campostrino di Forlì si apriranno per accogliere l'assemblea ordinaria dei soci del Wwf Forlì-Cesena, un evento... Forlì-Cesena sul podio nazionale per le auto nuove: è la provincia che "tiene" di più in ItaliaNel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Altri aggiornamenti Temi più discussi: BiodiversyFest 2026, a Forlì una giornata tra comunità, ambiente e salute; Sagra del bustreng a Borghi (Forlì Cesena); Bertinoro, presentato il nuovo ‘Sito di Interesse Comunitario’ Borletto – Alto Ausa; Sagra del pisello a Roncofreddo (Forlì Cesena). Attacco alla nuova Flotilla: manifestazioni a Rimini, Forlì e Cesena VIDEOLa nuova Flotilla è stata attaccata dall’esercito israeliano: più di 50 barche sono state sequestrate al centro del Mediterraneo, a grandissima ... corriereromagna.it ‘Neutralità carbonica’. Nuove idee da HeraLabSi è conclusa mercoledì la terza edizione di HeraLab Forlì-Cesena, strumento di dialogo tra il gruppo Hera e la comunità locale. Nell’appuntamento al Polo telecontrollo di Forlì sono emerse nuove idee ... ilrestodelcarlino.it Meteo Forlì-Cesena is in Cesena - facebook.com facebook