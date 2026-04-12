Forlì-Cesena sul podio nazionale per le auto nuove | è la provincia che tiene di più in Italia
Nel 2025, la provincia di Forlì-Cesena si è posizionata tra le prime in Italia per il numero di auto nuove vendute, risultando la provincia che ha mantenuto le performance più alte nel settore. In Emilia-Romagna, la spesa per beni durevoli, tra cui veicoli, ha raggiunto i 7,12 miliardi di euro, segnando comunque una diminuzione dell’1,3% rispetto all’anno precedente.
Nel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. L’Osservatorio annuale consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, evidenzia un calo più contenuto rispetto alla media nazionale (-2,1%) e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Morti sul lavoro, nel 2025 a Forlì-Cesena ne sono stati contati ben dodici: provincia 11esima in ItaliaSono stati 12 in totale i lavoratori che hanno perso la vita per un infortunio mortale in provincia di Forlì-Cesena nel 2025.
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