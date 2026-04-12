Forlì-Cesena sul podio nazionale per le auto nuove | è la provincia che tiene di più in Italia

Nel 2025, la provincia di Forlì-Cesena si è posizionata tra le prime in Italia per il numero di auto nuove vendute, risultando la provincia che ha mantenuto le performance più alte nel settore. In Emilia-Romagna, la spesa per beni durevoli, tra cui veicoli, ha raggiunto i 7,12 miliardi di euro, segnando comunque una diminuzione dell’1,3% rispetto all’anno precedente.