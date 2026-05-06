Dalle oasi alle scuole | il Wwf Forlì-Cesena presenta il bilancio sociale in assemblea e traccia la rotta del 2026
Sabato alle 10, presso la sala Campostrino di Forlì, si terrà l’assemblea ordinaria dei soci del Wwf Forlì-Cesena, un appuntamento che coinvolge anche i cittadini della zona. Durante l'incontro sarà presentato il bilancio sociale dell'organizzazione, che include progetti che spaziano dalle oasi naturali alle scuole, e sarà illustrata la pianificazione per il 2026. L’evento rappresenta un momento di confronto tra i membri dell’associazione e la comunità locale.
Sabato, alle 10, le porte della sala Campostrino di Forlì si apriranno per accogliere l'assemblea ordinaria dei soci del Wwf Forlì-Cesena, un evento che chiama a raccolta non solo gli iscritti, ma tutti i cittadini. L’incontro servirà a tracciare le strategie future contro la crisi climatica.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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