Dalle oasi alle scuole | il Wwf Forlì-Cesena presenta il bilancio sociale in assemblea e traccia la rotta del 2026

Sabato alle 10, presso la sala Campostrino di Forlì, si terrà l’assemblea ordinaria dei soci del Wwf Forlì-Cesena, un appuntamento che coinvolge anche i cittadini della zona. Durante l'incontro sarà presentato il bilancio sociale dell'organizzazione, che include progetti che spaziano dalle oasi naturali alle scuole, e sarà illustrata la pianificazione per il 2026. L’evento rappresenta un momento di confronto tra i membri dell’associazione e la comunità locale.