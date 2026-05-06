La WWE ha annunciato che Roman Reigns sarà presente a Torino il 31 maggio 2026 per un evento di wrestling. Tuttavia, nelle ultime ore è stata cancellata improvvisamente la grafica ufficiale promozionale. Successivamente, è stato chiarito che si è trattato di un errore riguardante la data dell’appuntamento, che è stata confermata corretta. La comunicazione ufficiale ha aggiornato le informazioni sui canali di riferimento.

? Cosa scoprirai Perché la WWE ha cancellato improvvisamente la grafica ufficiale?. Come è stato risolto l'errore sulla data dell'evento?. Chi ha spiegato il mistero del post sparito sui social?. Cosa prevede il programma di Roman Reigns oltre a Torino?.? In Breve L'errore nella grafica riguardava la data del 31 maggio 2026 indicata come sabato.. Michele Posa ha chiarito il disguido temporale sui canali social.. L'evento si terrà presso l'Inalpi Arena di Torino.. Il tour include anche la partecipazione di Reigns alle puntate di Raw e Backlash.. Roman Reigns sarà a Torino il 31 maggio 2026 per un evento WWE all’Inalpi Arena dopo che una grafica errata ha scatenato dubbi sulla sua presenza in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WWE, Roman Reigns a Torino: confermato l’evento per il 31 maggio 2026

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