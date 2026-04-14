Da CM Punk a Roman Reigns | l’evento WWE più importante dell’anno arriva su Netflix

Da gazzetta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE ha annunciato che l’evento più importante dell’anno, WrestleMania 42, sarà disponibile su Netflix in Italia. L’evento si svolgerà a Las Vegas il 18 e 19 aprile, con la diretta trasmissione nella notte italiana. Questo rappresenta il debutto ufficiale della WWE sulla piattaforma di streaming nel nostro paese. La manifestazione vede la partecipazione di diversi wrestler di primo piano e attira un vasto pubblico di appassionati.

La WWE arriva ufficialmente in Italia su Netflix. Grande attesa per WrestleMania 42, in programma da Las Vegas sabato 18 e domenica 19 Aprile con diretta nella notte italiana. Oltre agli eventi live, Netflix propone anche una vasta libreria di contenuti storici WWE, tra match iconici, vecchie puntate e nuovi documentari, il tutto con commento italiano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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