WWE | Possibile spiegazione ai tagli degli stipendi

Negli ultimi mesi, TKO ha promosso tagli agli stipendi dei wrestler, portando a tensioni tra i performer. Alcuni come Kofi Kingston e Xavier Woods hanno rifiutato le proposte di riduzione, e successivamente sono stati licenziati. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre le motivazioni ufficiali non sono state rese pubbliche. La situazione ha evidenziato le difficoltà economiche che attraversa l'organizzazione.

Durante gli ultimi periodi, TKO ha spinto per ridurre gli stipendi dei suoi atleti. Diversi di quesiti, tra cui Kofi Kingston e Xavier Woods, hanno rifiutato la cosa venendo poi rilasciati. Pur essendo folle come richiesta, stando a Dave Meltzer la spiegazione che darebbe TKO sta tutta nel minutaggio. Infatti, spesso e volentieri i wrestler hanno poco spazio durante le puntate settimanali, o a volte addirittura non sono nemmeno presenti, senza contare anche una minor partecipazione ai Live Event, che prima erano molti di più rispetto ad oggi. Mettendo insieme tutto, si arriva quindi ad un impiego molto inferiore rispetto a quanto era durante la firma del contratto in corso, e mantenere un ingaggio elevato al fronte di un impiego molto inferiore è una sfida non da poco dal punto di vista economico.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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