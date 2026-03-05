Tottenham stipendi a rischio | in caso di retrocessione tagli del 50%

Il Tottenham si trova in una fase delicata, con una corsa salvezza che si sta rivelando decisiva per il proseguimento della stagione. La squadra sta affrontando una situazione economica complicata, con la possibilità di tagli agli stipendi del 50% in caso di retrocessione. La situazione attuale mette in evidenza le difficoltà economiche e sportive del club.

Il Tottenham attraversa un periodo di forte pressione, con una corsa salvezza che diventa cruciale per la stagione e una cornice economica che potrebbe risentirne profondamente. La squadra guidata da Igor Tudor è chiamata a rispondere in fretta, in un quadro in cui ogni punto conquistato scongiura il crollo della posizione in classifica e rassicura i tanti sostenitori coinvolti in una dinamica tutt’altro che semplice. In Premier League la squadra è risucchiata nella zona a rischio, con il terzultimo posto del West Ham distante solo un punto. Da quando è stata istituita la Premier League nel 1992, il club non ha mai vissuto la prospettiva di una retrocessione; il timore è però concreta e pesa sul cammino quotidiano della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Al West Ham stipendi dimezzati in caso di retrocessione e nessuno vuole andare a giocare lìIl West Ham ha inserito nei contratti dei giocatori una clausola di riduzione del 50% degli stipendi in caso di retrocessione in Championship.