La WWE sta valutando un possibile cambiamento nei piani per il match dell’Undisputed WWE Championship in vista di Wrestlemania. Secondo quanto riferito da PWInsider Elite, la federazione sta considerando modifiche rispetto alla programmazione prevista. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sui nuovi accordi o sui protagonisti coinvolti. La decisione potrebbe influenzare l’andamento dell’evento e i match già annunciati.

Secondo PWInsider Elite la WWE sta riflettendo su un importante cambiamento rispetto ai piani per il match di Wrestlemania per l’Undisputed WWE Championship. Ad Elimination Chamber, Cody Rhodes e Randy Orton sono rimasti da soli nella chamber fino a quando Drew McIntyre si è precipitato dentro e ha attaccato Rhodes dal nulla. Orton e Rhodes sono riusciti a liberarsi di McIntyre ed il primo, approfittando della situazione, ha rifilato una RKO all’American Nightmare uscendo vincitore. E proprio così, la strada per WrestleMania ha iniziato a sembrare molto diversa. Dopo lo show, Nick Aldis è intervenuto nel post-show. Ha annunciato che McIntyre difenderà il suo titolo contro Cody Rhodes a WWE SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Possibile svolta nei piani per l’Undisputed WWE Championship in vista di Wrestlemania

WWE: Le svolte nei piani per WrestleMania 42La WWE ha apportato un importante cambiamento ai piani per WrestleMania 42, andando a modificare alcune delle idee chiave previste inizialmente per...

WWE: Drew McIntyre si avvia verso un Live Event sold out a Glasgow come nuovo Undisputed WWE ChampionIeri Drew McIntyre ha sconfitto Cody Rhodes in un Three Stages of Hell Match diventando Undisputed WWE Champion.

Contenuti utili per approfondire Possibile svolta.

Discussioni sull' argomento Cody Rhodes svela il suo piano di uscita dalla WWE: Sarà l'ultima volta; WWE: Turn heel in vista? Sami Zayn pronto alla svolta; WWE: In arrivo una svolta importante per Trick Williams; La WWE offre una potenziale svolta che altera WrestleMania per porre fine allo spettacolo Elimination Chamber che ne aveva bisogno.

Segnali chiari di un possibile ritorno di AJ Styles in WWE dopo il suo match di ritiroAttraverso diversi rapporti credibili, emergono quattro segnali che suggeriscono che il Phenomenal One potrebbe non aver ancora chiuso con il ring. Questi indizi derivano dalle azioni della WWE, da ... worldwrestling.it

Un clima di attesa tesa, ma anche di svolta possibile, ha accompagnato l’incontro di oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Natuzzi. facebook

Palazzo Trifiletti, una possibile svolta dopo decenni di abbandono: un nuovo percorso per ridare vita allo storico edificio x.com