WWE | Jaida Parker non è realmente infortunata e sta prendendo parte ai live event di NXT

Jaida Parker non è realmente infortunata, anche se Robert Stone, GM ad interim di NXT, ha dichiarato il contrario, creando confusione tra i fan. Parker ha partecipato ai recenti live event della federazione, dimostrando di essere in forma. La sua presenza sul ring smentisce le voci di un problema fisico. I supporter si chiedono ora quale sia la verità dietro le dichiarazioni ufficiali. Restano in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla situazione.

Questa settimana le parole di Robert Stone, GM ad interim di NXT, hanno spaventato i fan di Jaida Parker. Rivolgendosi a Blake Monroe, Stone ha parlato di una Parker assente da NXT per via di un infortunio al collo e di conseguenza i piani dell'ex AEW sono cambiati ed è stata inserita nel torneo per il titolo Speed. Nessun'altra informazione è stata fornita se non un sospetto del GM su Monroe, così è rimasto il dubbio se si trattasse di un infortunio reale o in chiave storyline, dubbio risolto nelle ultime ore da Sean Ross Sapp di Fightful Select. Oscure le motivazioni. Nella giornata di ieri, nel corso di un Q&A tenuto da Sean Ross Sapp gli è stato chiesto se l'infortunio della Parker fosse reale e la risposta è stata diretta e semplice: "Sta bene e sta lottando nei live event.

