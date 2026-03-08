WWE | Tra Jaida Parker e Blake Monroe un durissimo street fight match deciso dai diamanti

Nel primo incontro di Vengeance Day al Performance Center, Blake Monroe e Jaida Parker si sono affrontate in un durissimo street fight match. La sfida è stata decisa dai diamanti, con entrambe le atlete che hanno dato il massimo nel combattimento. La serata di wrestling è iniziata con questo scontro intenso e senza esclusione di colpi, che ha attirato l’attenzione del pubblico presente.

Ad aprire una serata di grande wrestling dal Performance Center ci hanno pensato Blake Monroe e Jaida Parker, impegnate in uno street fight match nell'opener di Vengeance Day. Una Blake capace stanotte di unire i suoi due lati, quello glamour e quello dark espresso anche dal ring attire, mentre la Parker è andata in cerca di una vittoria che la potesse rilanciare nella divisione femminile dopo gli stop per infortunio. Un feud tra le due salito di tensione di settimana in settimana, ma oltre all'odio personale c'era anche la consapevolezza che la vittoria avrebbe potuto dare una grossa spinta per rientrare nei giri titolati.