WWE | L’ex fidanzato di Stephanie Vaquer condannato per tentato femminicidio rischia 30 anni di carcere

Un ex fidanzato di una wrestler famosa è stato condannato per tentato femminicidio e rischia fino a 30 anni di carcere. La vicenda riguarda una relazione passata con una wrestler nota nel mondo della WWE, e sono stati resi noti nuovi dettagli processuali che approfondiscono la gravità dell’accaduto. La notizia ha attirato l’attenzione di fan e media, portando alla luce le conseguenze legali di questa vicenda.

La vicenda tra Stephanie Vaquer e il suo ex fidanzato, il luchador El Cuatrero, è tristemente nota a tutti e di recente sarebbero emersi nuovi sviluppi che lasciano poco all’immaginazione. Cuatrero fu tenuto sotto detenzione preventiva per sospetta violenza domestica a seguito di una denuncia presentata proprio da Stephanie e trascorse circa due anni in prigione, uscendo nel marzo del 2025. A seguito della sua liberazione, il luchador apparve in un programma messicano e parlando della vicenda, disse di non avere risentimento verso la Vaquer, pur di fatto negando le accuse mosse ai suoi danni. Recentemente però, Cuatrero, al secolo Rogelio...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: L’ex fidanzato di Stephanie Vaquer condannato per tentato femminicidio, rischia 30 anni di carcere Notizie correlate Leggi anche: WWE: Stephanie Vaquer vittima di accuse folli da parte dell’ex fidanzato Femminicidio Auriane Laisne, condannato l’ex fidanzato: 25 anni di carcereLa Corte di Assise di Aosta riconosce la responsabilità di Sohaib Teima nel femminicidio di Auriane Laisne. Aggiornamenti e dibattiti WWE: Brutte notizie per Stephanie Vaquer, per lei un lungo stopDopo la conferma avuta direttamente dalla WWE, arrivano delle novità importanti sui tempi di recupero di Stephanie Vaquer dopo l'infortunio ... spaziowrestling.it WWE: L’infortunio cancella grandi piani per Stephanie VaquerLa WWE stava lavorando ad un grande match per Stephanie Vaquer prima che un infortunio la mettesse fuori dai giochi ... spaziowrestling.it