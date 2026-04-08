La Corte di Assise di Aosta ha condannato a 25 anni di carcere il 29enne ritenuto responsabile del femminicidio di Auriane Laisne. La decisione arriva dopo il processo in cui si è accertata la colpevolezza dell’ex fidanzato, che aveva confessato l’omicidio. La sentenza conferma la condanna per il reato di omicidio volontario.

La Corte di Assise di Aosta riconosce la responsabilità di Sohaib Teima nel femminicidio di Auriane Laisne. Nella sentenza di condanna a 25 anni di carcere, escluso l’ergastolo e concesse le attenuanti A due anni dalfemminicidio di Auriane Laisne, giovane francese di 22 anni, è arrivata la sentenza:Sohaib Teima,ex fidanzato della vittima, è stato condannato a 25 anni di carcere dallaCorte di Assise di Aosta. Il pubblico ministeroManlio D’Ambrosiaveva chiesto l’ergastolo, ma i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti. Il corpo della ragazza era stato trovato il 5 aprile 2024 a Equilivaz, sopraLa Salle, inValle d’Aosta,nei pressi di una chiesa sconsacrata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Femminicidio Auriane Laisne, condannato l’ex fidanzato: 25 anni di carcere

Leggi anche: Femminicidio di Auriane Laisne: l’ex fidanzato condannato a 25 anni. La procura aveva chiesto l’ergastolo

Auriane Laisne uccisa a La Salle 2 anni fa, l’ex fidanzato condannato a 25 anni di carcereSohaib Teima, ex fidanzato di Auriane Laisne, è stato condannato a 25 anni di carcere per il femminicidio della 22enne avvenuto in una chiesetta di...

Temi più discussi: Femminicidio di La Salle, Sohaib Teima condannato a 25 anni di carcere; A due anni dal femminicidio di La Salle; Auriane uccisa a La Salle, l'ex fidanzato condannato a 25 anni di carcere; Femminicidio La Salle, oggi la sentenza.

Auriane Laisne uccisa a La Salle 2 anni fa, l’ex fidanzato condannato a 25 anni di carcereSohaib Teima, ex fidanzato di Auriane Laisne, è stato condannato a 25 anni di carcere per il femminicidio della 22enne avvenuto in una chiesetta di La ... fanpage.it

Teima Sohaib, accusato del femminicidio di Auriane Laisne nel 2024, è stato condannato a 25 anni di carcereLa Corte d’Assise di Aosta ha condannato a 25 anni di carcere Teima Sohaib, il 24enne di Fermo e residente a Grenoble accusato di aver ucciso nel 2024 la 22enne francese Auriane Nathalie Laisne. Il co ... ilpost.it

È stato condannato a 25 anni di carcere Sohaib Teima, il ventiquattrenne di Fermo accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Laisne, di 22 anni, francese, trovata morta il 5 aprile del 2024 all'interno della chiesetta abbandonata di Equilivaz, s - facebook.com facebook

Teima Sohaib, accusato del femminicidio di Auriane Laisne nel 2024, è stato condannato a 25 anni di carcere x.com