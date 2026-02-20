WWE | Stephanie Vaquer vittima di accuse folli da parte dell’ex fidanzato

Stephanie Vaquer ha accusato il suo ex fidanzato, El Cuatrero, di violenza domestica, portandolo in tribunale. L’uomo è stato arrestato a Città del Messico l’11 marzo 2023 e condannato a due anni di prigione. La wrestler ha raccontato di aver subito insulti e aggressioni durante la loro relazione, che si è conclusa con la denuncia legale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media sportivi, mentre El Cuatrero resta in carcere in attesa di ulteriori udienze. La storia continua a far discutere tra i fan della WWE.

Il suo ex fidanzato, El Cuatrero, era stato incarcerato per due anni dopo essere stato arrestato a Città del Messico l’11 marzo 2023, a seguito di una denuncia legale presentata dalla star della WWE Stephanie Vaquer che lo accusava di violenza domestica nei suoi confronti. Nel 2024 gli è stata negata la libertà vigilata, ma è stato rilasciato l’11 marzo 2025, nonostante il procedimento legale fosse ancora in corso. Ora Cuatrero ha raccontato la sua versione dei fatti in un podcast, sostenendo che Vaquer ha agito violentemente nei suoi confronti quando ha saputo che lui aveva presentato una denuncia contro di lei.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Stephanie Vaquer vittima di accuse folli da parte dell’ex fidanzato Leggi anche: WWE: Stephanie Vaquer mostra i segni dell’attacco di Raquel Rodriguez a RAW Leggi anche: WWE: Stephanie Vaquer supera indenne l’insidia triple threat e chiude l’anno da campionessa Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Big E difende un controverso cattivo della WWEIl precedente pilastro di The New Day, ora analista WWE, ha recentemente commentato un momento acceso di RAW che ha visto coinvolte Liv Morgan e Stephanie Vaquer. Non ci ha messo molto a ribattere all ... worldwrestling.it Le parole di Stephanie Vaquer hanno fatto centro! WWE Raw - facebook.com facebook