Durante un episodio recente di uno show di wrestling, è stata descritta come una vera e propria “masterclass” un incontro tra due wrestler molto discussi, uno noto per il suo stile dominante e l’altro per le sue posizioni controverse. Il match si è svolto nel contesto di un grande evento e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La possibilità di vedere queste due figure confrontarsi ha generato molte discussioni tra i tifosi.

Cosa accade quando si coinvolgono figure divisive come Roman Reigns e CM Punk? Ovvio: si ottiene un match divisivo. C’è chi ha adorato il loro match, main event della Night 2 di WrestleMania 42, e chi invece lo ha descritto con termini poco lusinghieri, ma tra gli esperti del settore prevale il sentiment positivo. A tal proposito si è esposto anche Corey Graves, storico commentatore WWE, fornendo la sua opinione in merito a questo scontro tra veri e propri titani del Pro Wrestling. Nemmeno Corey Graves ha dubbi: quello di Night 2 è stato uno dei migliori main event di WrestleMania. A riportare le parole spese dalla voce storica della compagnia è stato Cultaholic Wrestling su X, che Corey Graves stesso ha definito “ Uno dei più grandi main event di WrestleMania nella storia “.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Corey Graves definisce Roman Reigns vs. CM Punk a WrestleMania “Una masterclass”

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