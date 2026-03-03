Durante l’ultima puntata di WWE Raw, CM Punk e Roman Reigns si sono affrontati in un segmento ricco di tensione e insulti diretti, portando la loro rivalità su un piano più personale. L’evento si è concluso con un confronto verbale intenso, lasciando intendere che le loro differenze si sono fatte più profonde in vista di WrestleMania 42.

Il confronto verbale tra Punk e Reigns infiamma Raw e trasforma il main event di WrestleMania in una guerra di orgoglio e legacy. Il faccia a faccia è stato costruito come una vera resa dei conti psicologica. Punk ha aperto il segmento sottolineando come, scendendo sul ring per confrontarsi con Reigns, stesse di fatto alimentando il suo ego. L’ex “Voice of the Voiceless” ha ricordato che Indianapolis – città che ha ospitato l’episodio – è il luogo dove presentò al mondo The Shield nel main roster WWE, lanciando un chiaro riferimento al passato del suo rivale. Reigns non ha perso tempo nel ribaltare la narrazione, ricordando come Punk avesse “scelto” gli altri membri del gruppo, ma non lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk e Roman Reigns portano la rivalità sul personale a Raw prima di WrestleMania 42

Contenuti utili per approfondire Roman Reigns

