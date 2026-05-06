WWE | Aspre critiche da parte di Bobby Lashley

Recentemente, il gruppo noto come New Day ha lasciato la WWE a causa di una revisione del compenso che non è stata accettata dai membri. La decisione ha attirato l’attenzione di fan e altri wrestler, tra cui Bobby Lashley, il quale ha espresso critiche riguardo alla situazione. La separazione del team e le dichiarazioni di Lashley sono diventate al centro delle discussioni nel mondo del wrestling professionistico.

Il recente addio del New Day alla WWE (a causa di una revisione del compenso che agli interessati non piaceva) ha scosso sia i fan che i colleghi di Xavier Woods e Kofi Kingston. Nemmeno Bobby Lashley, che con loro ha condiviso per molti anni lo spogliatoio prima di passare in All Elite Wrestling, ha voluto esprimere la sua vicinanza agli ex colleghi, e non ha usato mezzi termini. Bobby Lashley: “ Una mossa orribile “. Lashley non ha dubbi in merito: la WWE ha commesso un grosso errore a farsi sfuggire i due del New Day. Lo ha detto senza girarci troppo intorno a Good Karma Wrestling. “ Quello è stato un errore, amico. Quei ragazzi vanno mandati in pensione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Aspre critiche da parte di Bobby Lashley When WWE Star DESTROYED Cocky MMA Fighters - Bobby Lashley Notizie correlate Bobby Lashley firma con l'AEW: durata del contratto svelataUn aggiornamento significativo riguarda lo status contrattuale di Bobby Lashley e l’infortunio che ha prolungato la sua assenza dalle scene... Leggi anche: WWE: Stephanie Vaquer vittima di accuse folli da parte dell’ex fidanzato