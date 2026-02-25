Bobby Lashley firma con l' AEW | durata del contratto svelata

Un aggiornamento significativo riguarda lo status contrattuale di Bobby Lashley e l’infortunio che ha prolungato la sua assenza dalle scene televisive. Durante una Self Made Session del 23 febbraio 2026, Self Made Pro ha fornito nuovi dettagli sull’accordo con AEW, evidenziando la durata e le potenziali implicazioni legate all’infortunio. Le informazioni puntuali indicano una durata di due anni e un contesto di recupero che potrebbe influire sui tempi di presenza sul ring. Secondo le informazioni diffuse, Lashley avrebbe firmato con AEW un contratto di due anni, arrivando nella compagnia nell’ottobre 2024 insieme a MVP e Shelton Benjamin. Attualmente è infortunato, e potrebbero essere aggiunti tempo al contratto nel caso in cui l’infortunio incidesse sui tempi di presenza. La fonte riporta una durata biennale, accompagnata dalla possibilità di un aggiunta di tempo al periodo contrattuale qualora emergessero esigenze legate all’infortunio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

