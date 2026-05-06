Wunderkammer cinque scrittori raccontano la città

Cinque scrittori hanno scritto di Napoli, ognuno offrendo una prospettiva personale sulla città. Hanno condiviso le proprie storie e impressioni, creando un quadro vario e articolato di questa metropoli. La narrazione si concentra su momenti e dettagli legati a Napoli, senza aggiungere interpretazioni o giudizi. La loro collaborazione ha dato vita a un racconto collettivo che celebra la città attraverso i ricordi e le parole di diversi autori.

Un atto d’amore verso Napoli raccontata da cinque narratori differenti che hanno regalato a Rosaria De Cicco altrettante storie originali, ognuno con la sua voce ora struggente ora poetica: una strada, un semaforo, un pastore di un presepe, un cane, una panchina sono gli spettatori muti della complessità e della bellezza della città più intensa del mondo che per una sera diventano protagonisti discreti di un modo diverso di raccontare Napoli. Maurizio de Giovanni è scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, una delle figure più rilevanti della letteratura italiana degli ultimi anni. Il commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre, Sara sono alcuni dei personaggi dei suoi libri diventati fiction di grande successo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Amata città, cinque autori raccontano Napoli con la voce di Rosaria De CiccoSarà la chiesa di San Giuseppe dei Nudi a ospitare “Amata città”, spettacolo di teatro itinerante con Rosaria De Cicco, accompagnata al pianoforte da... Leggi anche: Fenicotteri e granchi sulle pareti. Così i murales raccontano la città