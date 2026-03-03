Fenicotteri e granchi sulle pareti Così i murales raccontano la città

I giovani cronisti della 1 C del comprensivo di Comacchio Zappata, guidati dal professor Leonardo Romani, hanno realizzato dei murales che raffigurano fenicotteri e granchi sulle pareti della città. I lavori sono stati completati recentemente e mostrano le immagini di alcuni degli animali presenti nell’ambiente locale. Le opere decorano diverse pareti e diventano parte integrante del paesaggio urbano.

Ecco in campo i giovani cronisti della 1 C del comprensivo di Comacchio Zappata. I reporter sono guidati dal prof Leonardo Romani. Comacchio, la Street Art che racconta la città e la sua identità lagunare Dal 2018 Comacchio ospita il Manufactory festival che, anno dopo anno, è diventato un appuntamento ratteso. L’iniziativa, ideata da Riccardo Buonafede e organizzata insieme all’associazione Spazio Marconi guidata da Piparo Antonello, ha trasformato diversi angoli della città in un percorso artistico diffuso, capace di dialogare con il territorio e con la sua storia. Non si tratta solo di decorazione urbana, ma di un progetto culturale che intreccia creatività, memoria e rigenerazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

