Amata città cinque autori raccontano Napoli con la voce di Rosaria De Cicco

Nella chiesa di San Giuseppe dei Nudi si terrà “Amata città”, uno spettacolo di teatro itinerante con l’attrice Rosaria De Cicco, accompagnata al pianoforte da Mariella Pandolfi. L’evento vede cinque autori che raccontano Napoli attraverso le parole e le interpretazioni dell’attrice, offrendo una lettura della città attraverso il teatro e la musica. La rappresentazione è prevista in un ambiente religioso storico, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza artistica e culturale.

Sarà la chiesa di San Giuseppe dei Nudi a ospitare “Amata città”, spettacolo di teatro itinerante con Rosaria De Cicco, accompagnata al pianoforte da Mariella Pandolfi. Napoli vista da cinque sguardi. Lo spettacolo nasce da testi originali di Maurizio de Giovanni, Diego Nuzzo, Annamaria Russo, Rosi Selo e Luigi Volpe, che offrono cinque prospettive diverse sulla città. Un racconto corale in cui oggetti e presenze quotidiane – una strada, un semaforo, un cane, una panchina – diventano testimoni silenziosi della complessità e della bellezza di Napoli. Un racconto tra teatro e musica. Sul palco, Rosaria De Cicco interpreta le storie intrecciando registri diversi, dal tono poetico a quello più intenso, mentre il pianoforte accompagna e amplifica l’atmosfera dello spettacolo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cosenza: CUP in crisi, De Cicco chiede incontro urgenteIl 10 marzo 2026, alle ore 14:56, la sanità di Cosenza affronta una crisi operativa che tocca il cuore del territorio cosentino. Leggi anche: È morta Angela Luce: addio alla “voce di Napoli” che ha lavorato con i più grandi, da Mastroianni a Sordi e De Filippo