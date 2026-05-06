LIVE Cocciaretto-Kraus 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Alle ore 16:00 si è aperto il match tra la tennista italiana e l’avversaria tedesca nel torneo di Roma. L’incontro è iniziato con la tedesca in vantaggio, ma l’italiana ha subito pareggiato portando il punteggio sul 1-1. Durante i primi scambi, l’italiana ha commesso un doppio fallo, che si è rivelato il primo di una serie di errori. I punti vengono aggiornati in tempo reale sul sito ufficiale dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 E allora, pareggia subito i conti l’azzurra. 15-40 Primo doppio fallo, non sarà l’ultimo a giudicare dalla posizione in risposta di Elisabetta. 15-30 Gratuito di dritto Kraus. 15-15 Gran vincente dell’azzurra. 0-15 Risposta aggressiva di rovescio di Cocciaretto, che poi sbaglia lo slice. 0-1 Nuova risposta nei piedi di Kraus, break. 30-40 Servizio slice e rovescio di là. 15-40 Appena largo il dritto in corsa dell’austriaca. 0-40 Scentra la palla col dritto Cocciaretto. 0-30 Altra risposta incisiva di rovescio, contro balzo di rovescio out. L’azzurra si lamenta della troppa luminosità del cartellone dello sponsor principale del torneo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match! Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, si deve attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:05 Molto positivo che Matteo Arnaldi abbia fatto in tempo a chiudere il suo esordio contro Munar. LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: WTA Roma 2026: Cocciaretto-Kraus oggi in TV e streaming; Diretta Cocciaretto - Kraus (Internazionali BNL d'Italia); Andrea Pellegrino strappa la qualificazione al Foro Italico! Impresa da ricordare contro Landaluce; Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it WTA Roma, Internazionali d’Italia: Elisabetta Cocciaretto in campo contro Kraus. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazionali-italia-2026-roma-83esima-edizione-maschile-femminile-sinner- - facebook.com facebook Arriva la pioggia a Roma Tutti i match in corso sono stati interrotti, mentre non è potuto neanche iniziare quello del campo centrale tra Cocciaretto e Kraus. x.com