World Press Photo 2026 | gli scatti che svelano le ferite del mondo

Il premio World Press Photo 2026 è stato assegnato a due fotografi, Luis e Tyrone Siu, durante una cerimonia a New York. Le foto premiate mostrano le conseguenze di crimini commessi in Guatemala e un incendio che ha interessato l’edificio Wang Fuk Court a Hong Kong. Le immagini sono state selezionate tra le molte che rappresentano eventi di attualità e violenza in diverse parti del mondo.

?? Cosa sapere Il World Press Photo 2026 premia gli scatti di Luis e Tyrone Siu a New York. Le immagini documentano i crimini in Guatemala e l'incendio di Wang Fuk Court a Hong Kong. Il 26 agosto 2025 a New York, le immagini di Luis che viene trattenuto dagli agenti dell'ICE mentre le sue figlie lo stringono disperatamente hanno segnato il premio per la fotografia dell'anno nel concorso World Press Photo 2026. Le trentasette immagini selezionate per questa edizione mondiale mettono in luce u .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - World Press Photo 2026: gli scatti che svelano le ferite del mondo Notizie correlate In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto... Bari ospiterà il World Press Photo: arrivano gli scatti del 2026? Cosa sapere La mostra World Press Photo 2026 approderà a Bari nella prossima stagione autunnale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: World Press Photo 2026, le immagini vincitrici che raccontano il nostro tempo; La violenza dell'Ice nello scatto che vince il World Press Photo 2026; World Press Photo 2026, la foto vincitrice: la separazione di una famiglia per mano dell'Ice; World Press Photo 2026, Carol Guzy vince con la foto Separati dall'ICE. World Press Photo 2026: quando le fotografie raccontano il mondo, dall’ICE a GazaWorld Press Photo 2026: le foto raccontano il mondo, tra New York, Gaza e il Guatemala. Tra i premiati anche l’italiana Chantal Pinzi ... exibart.com World Press Photo 2026: la storia dietro la foto dell’anno che ci invita a riflettereIl World Press Photo presenta la Foto dell’Anno e i due finalisti del World Press Photo Contest 2026, che premia il miglior fotogiornalismo e la miglior fotografia documentaria al mondo. Scopri la sto ... libreriamo.it "Una famiglia divisa dall’ICE" vince il World Press Photo 2026 Lo scatto di Carol Guzy racconta il dramma delle separazioni familiari negli Stati Uniti; annunciati anche i due finalisti del concorso internazionale di fotogiornalismo - facebook.com facebook La foto che ha vinto il World Press Photo è stata scattata dalla fotografa statunitense Carol Guzy e mostra due ragazze che si aggrappano al padre, mentre gli agenti dell’ICE lo arrestano #fotografia #media #giornalismo ilpost.it/2026/04/23/fot… via @ilpost x.com