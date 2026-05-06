World Cup | l’Italia cede nettamente alla corazzata USA nell’ultima giornata

Nell’ultima giornata della Division I di World Cup, l’Italia ha affrontato gli Stati Uniti, già qualificati per la Final Eight di Sydney e certa di concludere al quarto posto. La partita si è conclusa con una vittoria netta degli americani, che hanno preso il comando fin dai primi minuti. L’Italia ha mostrato difficoltà nel contrastare gli avversari, senza riuscire a invertire l’andamento del match.

Non era certamente l’impegno più facile del torneo. Nell’incontro dell’ultima giornata della Division I di World Cup l’Italia, già certa di chiudere al quarto posto e con in tasca il biglietto per la Final Eight di Sydney, cede nettamente contro gli Stati Uniti. Le americane, dopo i primi minuti di equilibrio, dilagano fino al 13-3 finale e vincono il torneo a punteggio pieno. Il sette in calottina bianca entra in acqua con la voglia di provare a dimenticare la pesante sconfitta subita ieri nel secondo incontro ravvicinato con l’Olanda, tiene in difesa e cerca così di limitare una rivale che viaggia a punteggio pieno. Come spesso succede, basta però il primo gol perché gli argini cedano e la formazione a stelle e strisce prenda il largo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Cup: l’Italia cede nettamente alla corazzata USA nell’ultima giornata Notizie correlate Una buona Italia cede all’ultimo inning nell’ultima amichevole prima del World Baseball ClassicDopo la vittoria convincente di ieri contro i Chicago Cubs, Una buona Italia è caduta al fotofinish in occasione del secondo nonché ultimo incontro... Una buona Italia cede all’ultimo inning ai Los Angeles Angels nell’ultima amichevole prima del World Baseball ClassicDopo la vittoria convincente di ieri contro i Chicago Cubs, Una buona Italia è caduta al fotofinish in occasione del secondo nonché ultimo incontro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia; World Cup a Xian. Team free di bronzo; World Cup Golfo Aranci: L’Italia Vince La 4×1500 Mista, Rimonta Decisiva Di Paltrinieri; World Cup: l’Olanda si vendica di un Setterosa stanco. LIVE Italia-USA 2-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: in difficoltà il Setterosa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.47' Gol di Stryker su rigore, Italia-USA 2-10. 4.06' Bianconi ancora un tiro respinto. 5.08' Gol di Fattal che ... oasport.it Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude un percorso che, al di là di quello che sarà il risultato odierno e la classifica finale della manifestazione, segna un punto di fondamentale ... oasport.it Arrivano le prime medaglie del Team Beretta all'ISSF World Cup Almaty 2026: Skeet Women Assem Orynbay (KAZ) Yiting Jiang (CHN) Martina Bartolomei (ITA) Skeet men: Gabriele Rossetti (ITA) (+ World record!) Shotaro Toguchi (JAP) Congratulazi - facebook.com facebook