Una buona Italia cede all’ultimo inning nell’ultima amichevole prima del World Baseball Classic

Una buona Italia ha perso all'ultimo inning nell'ultima amichevole prima del World Baseball Classic 2026, dopo aver vinto ieri contro i Chicago Cubs. L'incontro si è concluso con la squadra italiana che non è riuscita a mantenere il vantaggio nel finale, segnando la fine della preparazione prima della competizione internazionale. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di risultato e ha segnato il secondo test tra le due squadre.

Dopo la vittoria convincente di ieri contro i Chicago Cubs, Una buona Italia è caduta al fotofinish in occasione del secondo nonché ultimo incontro amichevole prima degli attesissimi World Baseball Classic 2026. Gli azzurri nello specifico sono stati sconfitti per 3-4 dai Los Angeles Angels presso il Tempe Diablo Stadium. Una disputa che ha comunque fornito delle indicazioni interessanti. Dopo due inning terminati con il tabellone bloccato, i ragazzi guidati dal Commissario Tecnico Francisco Cervelli rompono gli indugi nella terza ripresa, complice un fuori campo da due punti da parte di Jon Berti. Gli statunitensi accorciano però subito le distanze al quarto, servendosi di un singolo di Grisson che ha mandato Jorge Soler a segno.