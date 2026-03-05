Una buona Italia cede all’ultimo inning ai Los Angeles Angels nell’ultima amichevole prima del World Baseball Classic

Una buona Italia ha perso all’ultimo inning contro i Los Angeles Angels nell’ultima amichevole prima del World Baseball Classic 2026. Dopo aver vinto con convinzione contro i Chicago Cubs, la squadra italiana ha subito il sorpasso nel secondo e ultimo test pre-torneo. L’incontro si è concluso con la sconfitta al finale di partita, segnando l’ultimo confronto di preparazione ufficiale prima del torneo internazionale.

Dopo due inning terminati con il tabellone bloccato, i ragazzi guidati dal Commissario Tecnico Francisco Cervelli rompono gli indugi nella terza ripresa, complice un fuori campo da due punti da parte di Jon Berti. Gli statunitensi accorciano però subito le distanze al quarto, servendosi di un singolo di Grisson che ha mandato Jorge Soler a segno.